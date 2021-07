🎥 Komt speler STVV met dé treffer van de Olympische Spelen?

Liberato Cacace is er dit weekend niet bij voor STVV tegen AA Gent, want hij bevindt zich momenteel op de Olympische Spelen.

Liberato Cacace (20) was vorig jaar goed voor 27 wedstrijden in 1A bij STVV en ook dit seizoen zal er op hem gerekend worden in Limburg.

Maar tot op heden zit hij nog op de Olympische Spelen, waar hij met Nieuw-Zeeland op zoek gaat naar mooie resultaten.

Tegen Honduras zorgde hij mogelijk alvast voor hét doelpunt van het toernooi. Een echte raket vanop afstand na een afvallende bal op corner.