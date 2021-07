Joos laat zich uit over Anderlecht en andere topclub: "Benieuwd of 'The Process' zich zal voltrekken" en "In hén geloof ik voor play-off 1"

RSC Anderlecht wil in het nieuwe jaar eens wat laten zien. En ook bij AA Gent hebben ze toch dromen van de toekomst. Wat mogen we van hen verwachten?

"Dit zou het seizoen moeten zijn waarin Anderlecht een significante stap voorwaarts zet", aldus Filip Joos in De Zondag over paars-wit.

"Er zijn nog te veel onzekerheden om dat nu te voorspellen. Maar het wordt boeiend om te zien of 'The Process' zich zal voltrekken."

Concurrent

En dan is er nog Gent: "Ze zijn zeker een concurrent voor Anderlecht. Ze kochten goed in en als Yaremchuk nog zou vertrekken, dan is dat toch een minder groot verlies dan pakweg Onuachu bij Genk."

"Ik geloof in Gent en in Hein Vanhaezebrouck voor play-off 1", is Filip Joos duidelijk in zijn analyse. Benieuwd wie play-off 1 zal gaan halen ...