Trekt opnieuw een landgenoot naar Italië? Torino informeert naar jeugdproduct van Club Brugge

Onze landgenoten vallen duidelijk in de smaak bij Italiaanse ploegen. De voorbije jaren trokken heel wat Belgen op avontuur naar de Serie A. Daar kan er nu nog eentje bijkomen. Torino zou namelijk wel oren hebben naar de komst van Thibo Baeten.

De 19-jarige centrumspits is sinds januari actief bij NEC Nijmegen. In de Nederlandse tweede klasse verzamelde hij 10 optredens, daarin trof hij eenmaal raak. Daarmee zou hij volgens Het Belang van Limburg de interesse van Torino opgewekt hebben. De club uit Turijn ziet veel toekomstperspectief in de jonge linkspoot. Zij hopen hem nu te overhalen voor een avontuur in de Serie A.

De jeugdinternational genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en maakte in 2017 de overstap naar de academie van Club Brugge. Daar vond hij vorig seizoen bij Club NXT vlot de weg naar het doel. Baeten trof toen zesmaal raak in 15 wedstrijden in 1B.