OFFICIEEL: Fernando Torres keert terug naar het oude nest en wordt coach bij Atlético Madrid

Fernando Torres is terug lid van Atlético Madrid. Het boegbeeld van de Madrileense club gaat de doelpunten niet meer zelf scoren, maar gaat aan de slag als coach.

Fernando Torres is één van de absolute boegbeelden van Atlético Madrid. De aanvaller verdedigde tussen 1995 en 2007 - inclusief jeugdreeksen natuurlijk - de kleuren van Los Colchoneros én keerde in 2016 nog eens terug.

Torres keert terug naar het oude nest en gaat aan de slag als coach van Juvenil A. In het Nederlands: dat is het oudste jeugdteam van Atlético Madrid. Het is de bedoeling dat Torres de talenten klaar zal stomen voor het echte werk.