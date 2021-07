OFFICIEEL: Duo Grégoire-Van Den Abeele moet het project in Virton gaan leiden

Excelsior Virton heeft de komst van Christophe Grégoire en Peter Van Den Abeele deze ochtend aangekondigd.

Na een jaar van stilte neemt Excelsior Virton dit seizoen opnieuw zijn plek in 1B in. De doelstelling van het Luxemburgse bestuur is om een platform aan te bieden aan jonge talenten om zich verder te ontwikkelen. Kan ook moeilijk anders, want Virton heeft momenteel slechts... twee spelers in dienst.

Kennis van Belgisch voetbal

Met twee personen die het Belgische voetbal goed kennen moet de missie van Virton weer in goede banen geleid worden. Tom Van Den Abeele is voormalig sportief directeur van STVV en NAC Breda en gaat diezelfde functie nu bij Virton vervullen.

Christophe Grégoire is de nieuwe T1 van Virton. De voormalige Rode Duivel (2 caps) speelde tijdens zijn actieve voetballoopbaan voor Gent, Moeskroen, Charleroi en Anderlecht. Als trainer had Grégoire eerder Sprimont en Seraing onder zijn hoede.