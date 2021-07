Oulare wil weer genieten van Britse sfeer, nieuwe club getuigt: "Zeven maanden lastige onderhandelingen met Standard"

Obbi Oulare heeft de poort achter zich dichtgetrokken bij Standard. De aanvaller gaat de Britse sfeer herontdekken in The Championship bij Barnsley. Eerder voetbalde de boomlange Belg ook al bij Watford. Het was wel niet simpel om de deal te beklinken.

Geen uitleenbeurt meer deze keer, maar wel een definitieve overname. Oularre heeft voor drie jaar getekend bij Barnsley. "Obbi is een speler die we van dichtbij gevolgd hebben", zegt Paul Conway op de webstek van de Engelse tweedeklasser. "We zijn verheugd dat we hem nu op permanente basis kunnen verwelkomen na zeven maanden van lastige onderhandelingen met Standard."

Vorig seizoen vijfde

Het geloof in Oulare is alvast aanwezig. "Hij kan onmiddellijk iets bijbrengen aan wat al een getalenteerde ploeg is." Uiteraard heeft ook de speler zelf zin in de nieuwe uitdaging. "Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik zal hard werken en hopelijk volgen goede uitslagen voor het team. Ik heb de uitslagen van vorig seizoen gevolgd. Ik hoop dat we dit seizoen even goed of zelfs beter kunnen doen."

Makkelijk zal dat niet worden, want Barnsley eindigde vorig seizoen vijfde. Voor Oulare is het uitkijken om opnieuw voor publiek te kunnen voetballen. "Ik kijk er naar uit om de fans te ontmoeten. Ik ken de geweldige sfeer in het Verenigd Koninkrijk en kan niet wachten om ze allen te zien op Oakwell."