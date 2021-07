Pas van Real Madrid naar PSG en nu al kopzorgen voor Sergio Ramos

Zijn transfer van Real naar PSG was een behoorlijk opvallende stap van Sergio Ramos, aangezien hij liefst zestien jaar in de Spaanse hoofdstad actief was. De eerste weken bij zijn nieuwe ploeg verlopen niet helemaal vlekkeloos.

Volgens de Franse krant L'Équipe zit Ramos al met een eerste blessure opgezadeld. Ook het laatste jaar van de inmiddels 35-jarige centrale verdediger bij Real Madrid stond bol van de fysieke moeilijkheden. In het vorige seizoen had Ramos vooral te kampen met last aan de meniscus. Ramos kan alvast niet ingezet worden in het vriendschappelijke duel tussen PSG en Sevilla van dinsdagavond. Een oefenwedstrijd moeten overslaan is uiteraard nog niet zo erg. Mogelijk vindt de Spanjaard het al iets erger dat hij zondag ook in de Supercup tegen Lille niet zal kunnen meedoen. Klaarstomen voor competitie PSG hoopt hem te recupereren tegen de eerste competitiematch. Die staat in de Ligue 1 op 7 augustus op het programma. Dan geeft PSG Troyes partij. In