Ligt de toekomst van Yaremchuk wel bij AS Roma? 'Ook interesse uit andere landen'

Één ding staat vast in de Ghelamco Arena: Roman Yaremchuk zal deze zomer de club verlaten. Maar wie kan hem verleiden met een aanlokkelijk avontuur? AS Roma zou hem graag overnemen, maar bij de entourage houden ze momenteel het been nog stijf.

Volgens La Gazzetta dello Sport is het José Mourinho himself die de 25-jarige centrumspits naar de Italiaanse hoofdstad wil halen. Roman Yaremchuk scoorde vorig seizoen 17 keer voor KAA Gent en speelde daarna ook nog een goed EK met Oekraïne. KAA Gent had eerder al aangegeven dat ze een prijskaartje van maar liefst 25 miljoen euro voor hun speler willen ontvangen.

Is een transfer naar de Serie A dan nakend? Volgens Het Laatste Nieuws vertelt de entourage van Yaremchuk dat de Romeinen nog geen concreet voorstel hebben gedaan. Momenteel blijft het dus enkel bij interesse. Ze benadrukken wel dat Yaremchuk deze zomer vertrekt uit de Belgische competitie. En hij is gegeerd wild want er is interesse uit Italië, Duitsland en Engeland.