Club Brugge zoekt nog een winger en brengt bod uit op sterkhouder van Boca Juniors

Club Brugge is - zelfs al zijn ze rond met Tibo Persyn - nog steeds op zoek naar een flankaanvaller. Daarvoor hebben ze zich nu gewend naar Argentinië. Meer bepaald naar topclub Boca Juniors, waar ze een bod uitbrachten op Sebastian Villa (links op de foto).

Volgens Het Nieuwsblad vindt Boca het eerste bod van de Bruggelingen te laag op de 25-jarige winger. De vraag is of ze nog een tweede bod gaan uitbrengen. Boca Juniors ziet hem als een sterkhouder. Hij speelde ook al vier interlands met Colombia.

Villa is een linkerflank die ook rechts en centraal uit de voeten kan. In de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, scoorde hij dit seizoen drie keer in zeven duels.