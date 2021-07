Daarom pronkt spits op verlanglijst van KRC Genk: oude bekende uit Pro League knikt Chelsea naar een late overwinning

KRC Genk blijft op de transfermarkt geduldig zoeken naar mogelijke versterkingen, vooral een potentiële vervanger voor Paul Onuachu staat bovenaan het vervanglijstje. Eerder stonden ze dicht bij de komst van een Chelsea-speler, maar die speelde zich plots opnieuw in de kijker.

Enkele weken geleden stonden de Limburgers dicht bij een huurovereenkomst met Ike Ugbo, maar de bevestiging bleef voorlopig uit. Klink in de kabel? De 22-jarige aanvaller liet in Engeland alvast opnieuw van zich horen en maakt KRC Genk het plots nog een stuk moeilijker.

The Blues speelden dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen Bournemouth. Daarbij kwamen ze verrassend op achterstand. Het was zweten en zwoegen voor de Champions League-winnaar, maar Ugbo schonk een kwartier voor het einde zijn club alsnog de overwinning met een rake kopbal.

De jonge Nigeriaan maakte vorig seizoen al eens grote sier op huurbasis bij Cercle Brugge. Bij de Vereniging liet hij maar liefst 16 keer in 32 wedstrijden de netten trillen. Bij KRC Genk zien ze hem alvast als een ideale opvolger voor de gegeerde Paul Onuachu. Een huurovereenkomst was nakend, maar het blijft nu toch nog even afwachten voor John Van Den Brom en co.