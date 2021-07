De Witte heeft eindelijk weer de juiste man op de juiste plaats: "Dankzij Hein zit het schip weer op de juiste koers"

AA Gent wil dit seizoen weer een stabiele topclub worden. De Buffalo's hebben er één van hun meest turbulente seizoenen ooit opzitten, maar Hein Vanhaezebrouck is al aan de wederopbouw begonnen.

Voorzitter Ivan De Witte versleet een trainer of vier in één seizoen en dat heeft toch voor wat hoongelach gezorgd. "Op mijn bureau hangt een gezegde: ‘When the sea is down, all sailors are good.’ Anders gezegd: pas wanneer er storm is, zie je de goede zeilers. Hier heeft vorig jaar een storm gewoed, een hevige zelfs. Maar het schip is wel recht én op koers gebleven, mede dankzij de komst van Hein", zegt hij in S/V Magazine.

"Hij is een man met wie je rekening moet houden, maar het voordeel van zo aanwezig te zijn als Hein, is dat hij ook de groep onder controle krijgt. Dat we weer goed op koers gekomen zijn, daar heeft hij een belangrijk aandeel in gehad.’

De Witte zag wel dat Hein wat veranderd is. "Hij heeft nog altijd behoorlijk vaste ideeën, maar is wel soepeler geworden in het overleg. Ondertussen kent hij zeer goed de mogelijkheden en beperkingen van deze club. Hij gaat geen spelers voorstellen die we niet kunnen halen. Maar ik hou wel van mensen die ergens voor staan, ook in mijn bedrijf. Mensen die durven."