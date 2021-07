'Vorig seizoen nog scorend tegen Antwerp, nu op weg naar De Bosuil'

Vorig seizoen scoorde hij nog tegen Antwerp, nu is hij mogelijk op weg naar The Great Old en de Bosuil.

Johannes Eggestein is volgens diverse Duitse media mogelijk op weg naar Antwerp, het team waartegen hij vorig seizoen nog scoorde in de Europa League. Eggestein Toen werd de 23-jarige Duitse aanvaller door Werder Bremen uitgeleend aan het Oostenrijkse LASK Linz, dit seizoen lijkt hij definitief weg te mogen uit Bremen. Er zouden verschillende geïnteresseerden zijn voor de speler die twee jaar geleden nog een marktwaarde had van tien miljoen euro.