🎥 Anderlecht-target is Kossounou te snel af en scoort fraai tegen Leverkusen

Gyrano Kerk staat in de belangstelling van Anderlecht, maar paars-wit is lang niet de enige gegadigde om de sneltrein van Utrecht binnen te halen. In een oefenwedstrijd tegen Bayer 04 Leverkusen etaleerde Kerk zijn klasse. Kossounou debuteerde bij Leverkusen.