John van den Brom ziet twee sterkhouders én fans terugkeren voor komst KV Oostende

Vrijdagavond trappen Racing Genk en KV Oostende speeldag twee in de Jupiler Pro League op gang.

De bekerwinnaar maakte donderdag haar 21-koppige selectie bekend. Goed nieuws voor de Genk-fans: Daniel Munoz en Kristian Thorstvedt maken deel uit van de selectie. Voor Carlos Cuesta komt de wedstrijd van vrijdag nog te vroeg. Hij doet ritme op bij de beloften, net als Simen Jukleröd overigens. De Noor mist matchritme, nadat hij bij Antwerp een half seizoen aan de kant werd geschoven.

Misschien is het belangrijkste feit de terugkeer van de Genkse fans naar de Luminus Arena. Na een afwezigheid van 285 dagen, zo becijferde Racing Genk.

"We kijken er enorm naar uit, en ik zeker, want het zal voor mij de eerste keer zijn met ons eigen publiek in het stadion. Onze supporters zijn heel belangrijk voor ons. Wij hebben ze nodig, zeker ook op de momenten dat het iets minder loopt. Hu steun kan dan een boost geven aan de spelers. Hopelijk kunnen ze genieten van een mooi voetballend Genk. Daar gaan we alles voor doen", liet John van den Brom op de clubkanalen weten.