Vanhaezebrouck onthoudt vooral kwalificatie: "Het had allemaal een stuk makkelijker kunnen gaan, maar we zijn door"

Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent in de derde voorronde van de Conference League. De kwalificatie is een feit. De manier waarop die verzekerd werd, was wel niet van het mooiste. Gent ging zelfs de boot in bij Valerenga. De zege uit de thuismatch volstond echter.

"We zijn door en dat was het voornaamste", concludeert Hein Vanhaezebrouck op de clubsite van AA Gent. "We hadden het eindresultaat liever anders gezien. Al snel kwamen we 1-0 achter na een scrimmage voor doel, waar we de bal niet goed ontzetten. De Noorse druk konden we gelukkig snel herstellen. We kwamen daarna niet meer in de problemen in de eerste helft."

De opdracht was om dat na de pauze zo te houden. "In de tweede helft kwamen we beter voor de dag met zelf een scrimmage, maar die ging er niet in. Hier lieten we het liggen om de match dood te maken. De 2-0 kwam daarna op hoekschop waar we slecht verdedigden. Het had allemaal een stuk makkelijker kunnen gaan, maar we zijn door."

Enthousiasme bij thuisploeg

Het was geen evidentie om het enthousiasme bij de thuisploeg te 'matchen'. "Valerenga ging er vol voor in het begin. Ze zaten snel op rozen maar ze konden er geen vervolg aan breien." Vanhaezebrouck rekent de volgende weken op al zijn spelers. "Ik ben blij dat we enkele jongens minuten konden geven met het oog op komende wedstrijden. Volgende twee weken volgen er opnieuw vier wedstrijden. We gaan dus iedereen nodig hebben."