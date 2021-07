AA Gent gaat opnieuw eerst thuis spelen in de volgende voorronde van de Conference League

Net als tegen Valerenga zal AA Gent in de volgende voorronde van de Conference League eerst thuis spelen. Aanvankelijk was voorzien dat de Buffalo's in de derde voorronde eerst buitenshuis gingen voetballen. Dat is door de UEFA omgedraaid.

De loting voor de derde voorronde van de Conference League was duidelijk: RFS of Puskás Akadémia zou het opnemen tegen Gent of Valerenga. RFS en Gent schakelden hun respectievelijke tegenstanders uit en treffen mekaar in de volgende ronde. AA Gent zou dus aanvankelijk eerst naar Riga moeten, maar de UEFA heeft de volgorde van de matchen omgedraaid. Zowel Riga als Gent speelden in de tweede voorronde hun eerste wedstrijd thuis. Het is dus niet dat één van beide teams nog niet van het 'voordeel' om als eerste thuis te beginnen heeft kunnen genieten. Anderlecht wel eerst uit Donderdag 5 augustus staat de heenmatch van de derde voorronde op het programma en die staat dus in de Ghelamco Arena op het programma. Een week later trekt Gent naar Letland. Anderlecht begint wel op verplaatsing en maakt volgende week de trip naar het Albanese Laç.