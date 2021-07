Ex-speler Club Brugge is op weg naar de Premier League of La Liga

De kans is bestaande dat Jean-Charles Castelletto deze zomer een mooie transfer zal maken. De ex-verdediger van Club Brugge kan namelijk op interesse rekenen van Norwich en Celta de Vigo.

Jean-Charles Castelletto speelde het voorbije seizoen bij FC Nantes en daar maakte de 26-jarige verdediger een goede beurt. Volgens Santi Auona van Foot Mercato zouden Norwich City en Celta de Vigo nu namelijk interesse tonen in de verdediger. Hij zou tussen de 2 en de 3 miljoen euro moeten opbrengen.

In een ver verleden speelde Jean-Charles Castelletto nog voor Club Brugge. Hij kwam echter niet veel in het stuk voor bij de Belgische kampioen, want hij speelde slechts vier wedstrijden. In totaal was hij goed voor 185 speelminuten bij Club Brugge.