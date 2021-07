Kroatische voetbalbond neemt afscheid van voorzitter en ex-topspits Davor Suker

Davor Suker, de beste aanvaller in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg (45 doelpunten) was sinds 2012 voorzitter van de Kroatische voetbalbond. Daar komt nu echter een einde aan.

Davor Suker is niet langer voorzitter van de Kroatische voetbalbond, een functie die hij bekleedde sinds 2012. Marijan Kustic, de enige kandidaat om hem op te volgen, is tot president benoemd, aldus L'Équipe. De ex-aanvaller van Real Madrid heeft zich niet genoeg bekommerd om de problemen waarmee het Kroatische voetbal tegenwoordig te kampen heeft, met name op het gebied van de infrastructuur.

Suker leek niet verbitterd over zijn vertrek en kijkt terug op de positieve dingen die hij met zijn nationale ploeg heeft bereikt, zowel als speler als voorzitter. Kroatië was met Suker als speler halve finalist op het WK 1998 en bereikte onder zijn voorzitterschap de WK-finale van 2018. "Ik ben blij dat ik deel heb mogen uitmaken van de grootste successen in het Kroatische voetbal. Zowel als speler, maar ook als voorzitter van de HNS", aldus Suker.