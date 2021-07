Waasland-Beveren kan in oefenduel geen afstand nemen van Eerste nationaler

In 1A zijn ze dit weekend al toe aan speeldag twee, binnen twee weken rolt de bal ook in 1B.

Voor Waasland-Beveren is het de eerste keer sinds het seizoen 2011/2012 dat ze in tweede klasse (nu 1B) zullen aantreden.

In een oefenduel tegen Dessel Sport (Eerste Nationale) kon Waasland-Beveren geen afstand nemen van de lager gerangschikte ploeg. Waasland-Beveren startte met enkele spelers die ook vorig seizoen regelmatig startten en kwam na een kwartier op voorsprong via Maderner.

Een kwartier in de tweede helft scorde Jordy Mathei de 1-1 voor de thuisploeg, waarna zowel Waasland-Beveren als Dessel Sport alle spelers wisselden in de 70e minuut. Verder werden er in die tweede helft niet veel kansen meer bij elkaar gevoetbald.