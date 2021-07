Dan toch niet op pensioen! Dick Advocaat (73) opnieuw aan de slag als bondscoach

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Amper een paar maanden nadat Dick Advocaat Feyenoord vaarwel zegde en op pensioen ging, kriebelt het weer bij de 73-jarige Nederlander. Advocaat wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondscoach van Irak.

Update 18u15: Het is officieel: Dick Advocaat is de man die Irak naar het WK in Qatar moet loodsen. Hij werd zaterdag officieel voorgesteld.

Dick Advocaat becomes the new coach of Iraq national team. He’s gonna lead them in the 2022 World Cup qualifiers. Official. 🇮🇶🇳🇱 #Advocaat pic.twitter.com/8naTUd20rw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2021

Aan het einde van afgelopen seizoen nam Dick Advocaat bij Feyenoord afscheid van het clubvoetbal. Op zijn 73ste liet Advocaat weten dat een job als bondscoach eventueel wel nog in de plannen paste.

En dat lijkt het geval te zullen worden. Voetbal International laat weten dat Advocaat naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondscoach van Irak zal worden. De onderhandelingen zitten in een afrondende fase.

Irak, nummer 68 op de FIFA-ranking, is nog volop in de running voor het WK in Qatar. Het zou de zesde klus van Advocaat als bondscoach zijn, na Nederland, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, België en Zuid-Korea.