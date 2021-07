🎥 Onze 'man van de match' in KRC Genk-KV Oostende: De manier waarop hij voorbij een verdediger glijdt, is een lust voor het oog

Iets meer dan 5000 Genk-fans zagen vrijdag hoe KV Oostende hun terugkeer naar de Luminus vergalde (3-4). Ondanks de nederlaag waren er zeker lichtpunten bij de bekerwinnaar. Zo gaf Mike Trésor met een erg sterke prestatie zijn visitekaartje af.

Guillaume Hubert kreeg dan wel drie doelpunten om de oren, de KVO-doelman hield zijn ploeg in de tweede helft enkele keren goed recht. Robbie D'Haese hield zich op de flank meer dan goed staande tegen de Genkse sneltreinen. Ook invaller Thierry Ambrose toonde zich met zijn doelpunt en balvastheid meteen een versterking voor de kustboys.

Maar we konden niet om de prestatie van Mike Trésor heen. We zeiden eerder al dat de belofteninternational alles in zich heeft om tot een sensatie in onze competitie uit te groeien. Dat onderstreepte hij nogmaals tegen de kustboys. Trésor gleed als het ware voorbij zijn bewakers. Met zijn lichtvoetigheid en explosiviteit was hij een ware gesel voor de KVO-defensie. Bovendien schilderde hij twee loepzuivere voorzetten op de hoofden van Heynen en Bongonda. De kers op de taart -zelf scoren- ontbrak, al was hij er na deze schitterende actie dichtbij.