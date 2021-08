Anderlecht en AA Gent kennen hun potentiële tegenstanders in laatste voorronde Conference League

In Nyon werd maandagmiddag voor de laatste voorronde van de Conference League geloot. AA Gent wacht met Rubin Kazan wellicht een stevige opponent, terwijl Anderlecht zomaar tegen het Vitesse van Loïs Openda zou kunnen uitkomen.

Als Anderlecht in de derde voorbij het Albanese KF Laçi geraakt, wacht in de laatste voorronde van de Conference League de winnaar van de confrontatie tussen Vitesse (Nederland) of Dundalk (Ierland).

AA Gent neemt het, als het in de derde voorronde FS Rigas uit Letland klopt, op tegen de winnaar van het duel tussen Rakow Czestochowa (Polen) en Rubin Kazan (Rusland).

De heenwedstrijden staan gepland op 19 augustus, de terugmatchen op 26 augustus. Anderlecht begint met een thuiswedstrijd, AA Gent speelt in de terugwedstrijd thuis.