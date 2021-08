Bankzitter Anderlecht komt met cryptische boodschap op sociale media: transfer op komst?

Krijgen we eerstdaags nog een uitgaande transfer bij Anderlecht? Een speler is alvast niet echt tevreden.

Anouar Ait el Hadj zat ook tegen Eupen opnieuw op de bank bij de troepen van Vincent Kompany. En dat is mogelijk niet naar zijn zin.

Op zoek naar beste vorm

Op Instagram liet hij een zandlopertje zien, waarmee hij mogelijk zou kunnen hinten dat voor hem de tijd stilaan op is.

Wil hij nog vertrekken bij Anderlecht of aast hij op een snelle plek in de basis? Volgens Het Laatste Nieuws is hij op zoek naar zijn beste niveau en totaal uit vorm.