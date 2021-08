'Club Brugge staat héél dichtbij transfer én troeft deze grote clubs af in strijd om Barça-middenvelder'

Club Brugge gaat eerstdaags de transfer van Alex Collado afwerken. De middenvelder van FC Barcelona kiest zelf voor de Belgische landskampioen. En het moet gezegd: hij had andere opties.

Alex Collado maakte dan wel minuten bij FC Barcelona, maar toonde zijn talent de voorbije seizoenen vooral als aanvoerder van het B-elftal van de Catalaanse grootmacht. Hij wil zelf uitgeleend worden met het oog op zijn verdere carrière.

Spaanse media melden inmiddels dat een akkoord heel dichtbij is. Meer zelfs: Collado heeft zelf te kennen gegeven dat Club Brugge zijn volgende stap zal worden. De 22-jarige Spanjaard is ervan overtuigd dat een uitstap naar België het best is voor zijn ontwikkeling.

Eerste keuze

Al was er genoeg interesse. Met FC Porto, Southampton FC, AFC Fiorentina en Sampdoria kwam de concrete interesse niet van de minste clubs uit kleinere competities. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een huur zonder aankoopoptie.