Winnen Buffalo's in de toekomst (nog eens) de jackpot? Louwagie deed deze toegeving op transfersom, maar sleept enorm extraatje in de wacht'

Roman Yaremchuk heeft KAA Gent ingeruild voor SL Benfica. Michel Louwagie haalde het onderste uit de kan en heeft ervoor gezorgd dat de Oost-Vlamingen in de toekomst wellicht nog eens langs de kassa passeren.

KAA Gent had aanvankelijk een bedrag van boven de twintig miljoen euro in het hoofd voor Roman Yaremchuk. In tegenstelling tot de eerdere berichtgevingen weet Het Laatste Nieuws dat de Buffalo’s meteen zeventien miljoen euro op de bankrekening krijgen gestort.

Louwagie is akkoord gegaan met zeventien miljoen euro, maar die kleine toegeving kan in de toekomst voor een enorme jackpot zorgen. Gent heeft namelijk een doorverkooppercentage van maar liefst 25 procent bedongen.

© photonews

Ook Benfica is ervan overtuigd dat de 29-voudig Oekraïens international zijn top nog niet heeft bereikt. De Portugese topclub liet een opstapclausule van honderd miljoen euro opnemen in het contract van Yaremchuk.

Opstapclausule van... honderd miljoen euro

De kans dat de 25-jarige aanvaller dat bedrag ooit zal opbrengen is klein, maar het lijkt ons nu al een zekerheid te zijn dat Gent in totaal een pak meer dan twintig miljoen euro - het transferbedrag volgens de eerste berichten - zal krijgen voor Yaremchuk.