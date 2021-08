Analist zou geen beroep meer doen op Onuachu: "Ik heb hem niet gemist tegen Oostende"

Genk ging vrijdag al de boot in tegen KV Oostende. De Limburgers speelden zonder Paul Onuachu, die duidelijk met een transfer in het hoofd zit. Maar moeten ze nog wel beroep op hem doen?

Analist en ex-speler Mark Hendrikx zag ondanks de nederlaag positieve punten. De stilstaande fases zijn nog niet wat ze moeten zijn, maar het spelniveau is toch al hoog. “Positief is ook dat ik Onuachu niet gemist heb. Ik vond Cyriel Dessers uitstekend spelen. Dus adviseer ik Van den Brom om op die weg voort te gaan", zegt Hendrikx in HBvL.

"Laat Onuachu maar aan een transfer werken. Ik zou hem ook tegen Donetsk niet opstellen. Eind augustus is die - volkomen normaal na zo'n seizoen - toch weg. Bouw gewoon verder met de jongens die het dit seizoen wel moeten doen.”