'Inter wijst laatste bod van Chelsea op Lukaku af, maar... Italianen laten deur op een kier en doen ultiem tegenbod'

De jacht van Chelsea FC op Romelu Lukaku begint stilaan op een soap te lijken. Inter Milano FC wees het laatste bod van de Londenaren af, maar deed wél een tegenbod.

Het zag er lange tijd naar uit dat Romelu Lukaku onder geen enkel beding te koop is. Volgens de Italiaanse media is er echter een sprankeltje hoop voor Chelsea FC. We lieten eerder al weten dat the Blues een bod van 130 miljoen euro geweigerd zagen door Inter Milano FC.

Voor de duidelijkheid: het ging om een bedrag in schijven en waarvan een deel van de waarde werd vertegenwoordigd door spelers die van Londen naar Milaan zouden verhuizen. Dat bod werd door de Nerazzurri resoluut van tafel geveegd.

120 miljoen euro... in één keer

Maar beide clubs zitten nog steeds aan tafel. Zo overweegt Inter een verkoop van Big Rom voor 120 miljoen euro. Heel belangrijk: het bedrag moet cash én meteen op de Italiaanse bankrekening staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.