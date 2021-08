Krijgt hij nu volop zijn kans bij STVV? "Als Maes was gebleven, was ik vertrokken"

Wolke Janssens stond in de eerste twee wedstrijden van STVV in de basis, al was hij twee maand geleden van plan te vertrekken.

In het seizoen 2019-2020 was Wolke Janssens nog de beste speler van de Kanaries volgens de supporters, maar na vorig seizoen leek hij te vertrekken.

“Ja, ik was aan het uitkijken naar een nieuwe ploeg”, zegt Janssens aan HBVL. “Als Peter Maes was gebleven, was ik wellicht ook vertrokken. Hij schoof mij meteen aan de kant zonder mij een eerlijke kans te geven. Voor het overige wil ik daar niet te veel over kwijt.”

Toch heeft hij ook zijn bedenkingen bij de huidige speelminuten. “Misschien speel ik wel uit noodzaak. Maar dit is een kans die ik moet grijpen. Zo ben ik destijds onder Marc Brys ook in de ploeg geraakt. Nu ben ik natuurlijk blij dat ik hier nog rondloop. In het verleden stond ik nochtans ook al eens dicht bij een vertrek.”

Janssens is aan zijn zesde jaar bij STVV bezig. Wellicht moet hij in de basiself weer plaatsmaken als Daiki Hashioka terug is van de Olympische Spelen.