'Antwerp wil opvallende constructie opzetten met Zulte Waregem om winger meer aan spelen te laten toekomen'

Bij Royal Antwerp denken ze volop na over hoe ze voor bepaalde spelers een oplossing kunnen vinden. Voor eentje hebben ze een constructie in gedachten.

Nana Ampomah trok in juli 2019 van Waasland-Beveren naar Fortuna Dusseldorf. De gewezen jeugdspeler van KV Mechelen werd vervolgens vorig seizoen uitgeleend aan Antwerp.

Zulte Waregem?

Daar is hij normaal gezien ook dit seizoen nog op huurbasis actief, al is er ook een aankoopoptie in het contract opgenomen.

The Great Old zoekt echter naar een oplossing, waarbij Ampomah meer tot spelen zou kunnen toekomen. Volgens Het Nieuwsblad zou Zulte Waregem wel eens een reddingsboei kunnen bieden.