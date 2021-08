Daar gaan we weer: Aurélien Tchouaméni (Monaco) racistisch bejegend na doelpunt in Praag

Aurélien Tchouaméni scoorde met AS Monaco in en tegen Sparta Praag. En dat had zo zijn gevolgen ...

L'AS Monaco nam het in de voorrondes van de Champions League op tegen Sparta Praag. Aurélien Tchouaméni opende de score voor de Monegasken. Triest En toen gingen de poppen aan het dansen, want de goalgetter werd uitgefloten en racistisch bejegend na zijn doelpunt. Het is niet de eerste keer dat ze zich in Praag misdragen rond het voetbalveld. "We zijn triest en heel boos dat dit nog kan in de 21e eeuw", aldus coach Niko Kovac.





