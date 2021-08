Romelu Lukaku op een zucht van een terugkeer naar de Premier League

Het lijkt erop dat Romelu Lukaku Inter Milan al gaat verlaten. Hij zou terugkeren naar de Premier League naar één van zijn voormalige ploegen.

Volgens de Franse Journalist Guillaume Maillard-Pacini van Eurosport is de deal tussen Chelsea en Inter Milan helemaal rond nu dat Romelu Lukaku zelf een persoonlijk akkoord heeft gevonden met zijn voormalige ploeg. De voormalige Chelsea speler zou terugkeren naar Londen voor een bedrag van €130 miljoen.

Lukaku speelde bij Chelsea van augustus 2011 tot en met juli 2015 en kwam in 15 wedstrijden niet tot scoren. Hij werd in deze periode uitgeleend aan onder andere West Bromwich Albion en Everton. Deze laatste nam hem uiteindelijk definitief over van Chelsea voor een bedrag van €35 miljoen.