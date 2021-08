Samenwerking Nancy - Oostende beroert de gemoederen: "Ze verdienen rode kaart"

De voorzitter van Sochaux-Montbéliard, Samuel Laurent heeft zich uitgelaten over de connecties tussen KV Oostende en AS Nancy-Lorraine via de Pacific Media Group.

De samenwerking tussen Nancy en Oostende? Die beroert meer dan een klein beetje de gemoederen stilaan.

Rode kaart

Ook in Frankrijk. Samuel Laurent - de voorzitter van Sochaux - is duidelijk over wat een en ander betekent voor de clubs.

"Nancy verdient een rode kaart voor het administratieve luik", is hij bitterhard in L'Est Républicain. "We moeten ze erg streng straffen."