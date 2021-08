🎥 Ploeggenoot Tielemans loopt horrorblessure op in oefenwedstrijd

Gisteren speelde Leicester City een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Villarreal. Dat de Engelse ploeg die wedstrijd met 3-2 won was bijzaak. Ze zagen op het uur namelijk hun 20-jarige Franse verdediger, Wesley Fofana, afgevoerd worden op een brancard.

Fer Nino pakte Fofana onnodig hard aan. Met een schaar maaide hij de Fransman onderuit. Daarbij liep de ploeggenoot van Youri Tielemans een kuitbeenbreuk op en is de kans reëel dat hij dit seizoen niet meer in actie zal treden. Verder onderzoek zal uitwijzen hoelang het grote talent nu echt in de lappenmand zal liggen.

Leicester City defender Wesley Fofana has suffered a terrible leg injury in his side's friendly match against Villarreal.



