Eventuele transfer Lukaku brengt kettingreactie met zich mee: Inter heeft vervanger al op het oog

Je kan er de laatste dagen niet omheen: Romelu Lukaku zijn eventuele terugkeer naar Chelsea. Die transfer zou wel eens een heel interessante kettingreactie in gang kunnen zetten... .

Romelu Lukaku wordt sinds enkele dagen genoemd als het grootste transferdoelwit van Chelsea. Big Rom was ooit al eigendom van Chelsea tussen 2012 en 2014, maar een echte kans kreeg hij er nooit. In 2012 kochten ze hem voor amper 15 miljoen euro weg bij RSC Anderlecht. Nu zou het gaan om maar liefst 130 miljoen euro, meer dan acht keer zoveel.

Als Chelsea Lukaku wegplukt bij Inter Milaan, hebben de Milanezen al een vervanger op het ook. De naam die volgens transferexpert Gianluca Di Marzio genoemd wordt bij Inter is Duván Zapata van Atalanta Bergamo. De afgelopen jaren is Zapata steeds consequent blijven scoren in de Serie A. Ondanks zijn 30-jarige leeftijd zou hij Inter nog enkele jaren van zijn diensten kunnen voorzien. Zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 33 miljoen euro.

© photonews

Atalanta maakt de cirkel rond

Als Atalanta Bergamo Duván Zapata verliest, zullen ze op hun beurt op zoek moeten gaan naar een nieuwe spits. Daarvoor kijken ze momenteel naar Tammy Abraham van Chelsea die door de eventuele komst van Lukaku overbodig zou worden gemaakt. Zijn marktwaarde ligt ongeveer op 38 miljoen euro. De 23-jarige Engelse spits ligt nog tot 2023 onder contract bij de Blues.