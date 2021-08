Aanwinst van KVO heeft goede herinneringen overgehouden aan spelen tegen AA Gent

Met Alfons Amade haalde KV Oostende een Duitse versterking binnen die opgeleid is bij Hoffenheim in de Bundesliga.

Alfons Amade is een beloftevolle Duitse voetballer. Aan AA Gent, zondag de tegenstander van de kustploeg, houdt hij goede herinneringen over.

Amade werkte in Hoffenheim nog met Julian Nagelsmann. "De manier waarop hij coacht en spelers vormt, is belangrijk en ik mag me gelukkig prijzen met hem te mogen samenwerken”, zegt Amade aan HLN. “Zo selecteerde hij me in oktober 2018 voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. Spelen deed ik niet, maar het blijft een ongelooflijke ervaring om alles van dichtbij te mogen meemaken.”

Met Hoffenheim klopte hij de Buffalo’s bijna een jaar geleden in de Europa League. Hij herinnert AA Gent nog goed. "Onder trainer Sebastian Hoeness mocht ik in december vorig jaar minuten maken in de Europa League-wedstrijd van vorig jaar tegen AA Gent. Het was de laatste wedstrijd in de groepsfase en er stond nog weinig op het spel, maar we wonnen dankzij goed voetbal wel met 4-1. Toegegeven, Gent was toen al een goed elftal, hoor. We mogen ze zondag allerminst onderschatten."