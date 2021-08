John van den Brom gaat roteren tegen de fiere leider: "Met schuin oog op dinsdag"

Na de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Shakhtar geeft Genk zich niet gewonnen. Gelijk hebben ze, de uitdoelpunten tellen sinds dit seizoen immers niet meer dubbel en er hebben zich in de loop der jaren al grotere voetbalmirakels voltrokken.

Vooraleer ze naar Kiev trekken, moet Genk zaterdag nog vol aan de bak in het Guldensporenstadion. Een verplaatsing naar KV Kortrijk is zelden een snoepreisje, dat is ook nu zeker het geval. De Kerels zijn alleen leider met een fraaie zes op zes. "Zaterdag wacht ons met Kortrijk alweer een zware tegenstander, zeker op de manier waarop ze nu spelen", vertelde Van den Brom op de persconferentie na afloop van de nederlaag tegen Shakhtar.

Na de een op zes in de competitie kan Van den Brom maar beter een resultaat over de streep trekken in Kortrijk. Desondanks kijkt hij ook al naar de return van komende dinsdag, tegen Shakhtar. "Uiteraard kijken we voor zaterdag ook al met een schuin oog naar dinsdag. We leven nog hé, ondanks dit verlies. We zullen voor zaterdag wel kijken hoe we het oplossen, maar we hebben zeker spelers genoeg."

Met andere woorden: er zal geroteerd worden bij de vicekampioen. Daar hebben ze ook de kern voor natuurlijk. Jongens als Thorstvedt, Eiting, Oyen, Paintsil en Cuesta kwamen de voorbije weken niet of nauwelijks aan spelen toe en mogen hopen op speelminuten tegen KV Kortrijk.