Mauricio Pochettino bevestigt dat PSG Lionel Messi wil binnenhalen. En Guardiola?

Het nieuws sloeg in als een bom. Lionel Messi zal dit seizoen niet voor FC Barcelona spelen.

Iedereen kijkt nu richting PSG, want zij beschikken over de nodige fondsen om zo’n speler binnen te halen.

Trainer Mauricio Pochettino steekt het dan ook niet weg. "Als we het over zo'n speler hebben, zijn er momenten en kansen waarop hij aan je voorbij kan gaan... of niet”, zegt hij aan Marca.

PSG is wel degelijk bezig om Messi binnen te halen. “De club is bezig, we analyseren alle mogelijkheden en dit is er een van”, klonk het.

Bij Manchester City wordt niet meer aan Messi gedacht. "We zijn voor Jack Grealish gegaan en hij zal het nummer 10 dragen omdat we in hem geloven... en we dachten dat Leo zou blijven. Messi zit nu niet in onze plannen," zei Pep Guardiola.