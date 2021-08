Philippe Clement ziet problemen bij nieuwe aanwinst

Club Brugge haalde Tibo Persyn weg bij Inter, maar de youngster is nog niet inzetbaar door fysieke problemen.

Voor de derby tegen Cercle Brugge is de volledige kern van Club Brugge fit. Enkel Tibo Persyn is niet beschikbaar.

Een blessure van vorig seizoen bij Inter speelt hem nog parten. “Tibo zit nog niet in de selectie dit weekend”, klinkt het bij Philippe Clement. “Hij heeft een serieuze fysieke achterstand die weggewerkt moet worden.”

Wellicht geraakt hij pas midden september helemaal in orde. “Ik heb geen concrete termijn voor hem in mijn hoofd. Hij moet eerst een bepaald fysiek en sportief niveau bereiken voor we hem kunnen inzetten.”