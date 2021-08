Recordaankoop van Club Brugge lijkt terug te keren naar Italië

Het Brugse avontuur van één van hun recordaankopen lijkt ten einde. Een terugkeer naar Italië ligt in de maak voor de Nigeriaan.

Volgens de Italiaanse journalist, Gianluca Di Marzio, staat Okereke immers op het punt om terug te keren naar Italië, waar hij eerder al hoge ogen gooide bij Spezia. Club Brugge haalde hem daar voor meer dan 8 miljoen euro weg. De Nigeriaan zou dicht bij een transfer naar Venezia staan. De nieuwkomer in de Serie A zou Okereke huren voor één seizoen, waarbij ze ook een aankoopoptie bedingen.

In de zomer van 2019 kwam hij aan in Brugge en hij speelde 71 wedstrijden voor Blauw-Zwart in alle competities te samen. Daarin kwam hij 15 keer tot scoren en gaf hij 3 assists.