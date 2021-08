Zéér intense wedstrijd in Jupiler Pro League: "Het leek op flipperkast, daar ga ik moeten over spreken"

Stefan Krämer zorgt voor de beste start ooit bij KAS Eupen in de Jupiler Pro League. 5 op 9, niet verliezen in de eerste drie wedstrijden: knap. En een kleurrijk figuur blijft het ook.

"Het was een heel intense wedstrijd, met een Mechelen met een heel offensieve structuur. Het is moeilijk om te gaan verdedigen, veel een-tweetjes, veel vloeiend spel. We wilden dit counteren, maar na de 1-0 was Mechelen de betere ploeg."

Flipperkast

Bij de koffie stuurde Eupen bij: "We hebben de 3-5-2 in een 4-4-2 veranderd en zijn meer risico gaan nemen door man op man te spelen. We waren uiteindelijk de gelukkige ploeg, want Mechelen had ook goede kansen na de 1-1 en we zijn daarmee weggekomen."

"Soms was het een beetje te wild van de ene kant naar de andere. Er was veel balverlies, het leek een beetje op flipperkast. Daar ga ik mee moeten spreken met mijn spelers, maar iedereen was ook vermoeid."