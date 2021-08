'Erg verrassende wending in transfer van 6,5 miljoen van JPL-revelatie'

Arthur Theate (21) kon normaal gezien vorige week zijn transfer naar Bolonga afronden. Er moesten slechts enkele formaliteiten in orde worden gebracht.

Centrale verdediger Arthur Theate van KV Oostende ging de overstap maken naar de Serie A. Hij ging een contract tekenen bij Bolonga. De Italiaanse ploeg zou 6,5 miljoen euro betalen voor Theate.

Maar: van die deal is vorige week niks in huis gekomen. Theate zit dan ook nog steeds bij KV Oostende, gek genoeg.

On hold

Afgelopen seizoen was voor hem zijn eerste profseizoen, maar dankzij het vertrouwen van coach Blessin groeide hij uit tot een smaakmaker van de Belgische competitie. Theate speelde vorig seizoen 29 wedstrijden voor KV Oostende en maakte 3 doelpunten.

Voorlopig is de transfer van Theate door Bologna on hold gezet, waardoor hij ook meteen zijn debuut in de Jupiler Pro League maakte dit weekend.