🎥 OFFICIEEL: Villarreal kondigt contractverlenging van sterkhouder aan met... geniaal filmpje

Gerard Moreno is van plan om nog héél lang bij Villarreal CF te blijven. De aanvaller verlengde zijn contract tot 2027 bij de Gele Onderzeeër.

Op die manier worden de geruchten omtrent een transfer meteen de kop ingedrukt. De 29-jarige Spanjaard werd gelinkt aan Sevilla FC en Tottenham Hotspur.

𝗚𝗘𝗥𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗦 𝗔 𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧 𝗨𝗡𝗧𝗜𝗟 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!@GerardMoreno9 was behind the mask on Groguet #MaskSinger 🥳! pic.twitter.com/gcnoFxXVAh