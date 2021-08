Lukaku stapt op vliegtuig naar Londen: "Ik stuur Inter-fans binnen enkele dagen een bericht"

Romelu Lukaku legde vandaag het grootste deel van de medische proeven af in een ziekenhuis in Milaan. De Rode Duivel verlaat Inter Milano FC en gaat opnieuw voor Chelsea FC voetballen.

Vanavond stapte Big Rom op een vliegtuig naar Londen. "Ik zal de fans van Inter binnen enkele dagen een bericht sturen", liet hij voor het vertrek nog optekenen.

Romelu Lukaku before taking his flight to London: “What do I say to Inter fans? I’ll send a message in few days”. pic.twitter.com/fmFNrfeUCj