'Anderlecht richt vizier opnieuw op Gelsenkirchen en schakelt Raman in om voormalige spitsbroeder naar België te halen'

RSC Anderlecht heeft met Joshua Zirkzee de felbegeerde aanvaller te pakken, maar paars-wit wil nog extra slagkracht toevoegen aan de kern. En de blik wordt opnieuw richting FC Schalke 04 gericht.

Zo heeft RSC Anderlecht volgens Duitse bronnen Matthew Hoppe in het vizier. De 20-jarige Amerikaan is eigendom van FC Schalke 04, maar is één van de jongens die niet zullen aantreden in de 2.Bundesliga.

Onder normale omstandigheden is Hoppe geen spek naar paars-witte bek. De spits geldt als een groot talent in eigen land, liet dat al zien in Duitsland en heeft een marktwaarde van 4,5 miljoen euro.

Raman als troef

Maar… Schalke 04 heeft dringend geld nodig én met Benito Raman loopt er een ex-ploegmaat van Hoppe rond die de Amerikaan kan overtuigen om voor Anderlecht te kiezen en niet voor een ander project.