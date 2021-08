Ligt de toekomst van overbodige Michy Batshuayi in Turkije?

Wat met Michy Batshuayi? De spits wist op huurbasis bij Crystal Palace opnieuw niet te overtuigen en keerde terug naar Chelsea. Maar ook bij The Blues komt hij niet in de plannen voor. Het is voor hem deze zomermercato dus nog haastig zoeken naar een oplossing.

Volgens TRT Spor zou zijn toekomst weleens in de Süper Lig kunnen liggen. Want Beşiktaş wil de Rode Duivel graag overnemen en heeft volgens het Turkse medium de gesprekken met Chelsea alvast aangeknoopt. Een opvallend gerucht, maar Batsman moet de club zo snel mogelijk verlaten als hij zich opnieuw in de kijker wil spelen. De 27-jarige spits scoorde bij Crystal Palace slechts tweemaal in twintig wedstrijden. Bij Chelsea loopt zijn contract nog tot volgende zomer. #SICAKGELİŞME | Beşiktaş'tan forvet hamlesi...



🏃‍♂️Siyah beyazlılar, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. pic.twitter.com/fx5BHpg5ci — TRT Spor (@trtspor) August 9, 2021