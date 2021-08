Na de korte samenwerking met Beerschot: amateurclub Rupel Boom overgenomen door Spaanse investeerders

Rupel Boom is vanaf heden in buitenlandse handen. Spaanse investeerders hebben de club overgenomen. Er zal onder meer grondig in de jeugdwerking geïnvesteerd werden. Eerder wilde Boom op dat vlak al samenwerken met Beerschot, maar dat werd geen geslaagd avontuur.

In 2019 gingen Beerschot en Rupel Boom reeds samenwerking om de jeugdwerking te verbeteren. Jonge spelertjes zouden uitgewisseld worden tussen beide clubs, maar al snel zorgde de manier van werken voor onduidelijkheid. Beerschot verweet Boom het niet tijdig aanleggen van kunstgrasvelden en na vijf maanden zat de samenwerking erop. Nadien stelde Boom Beerschot in gebreke vanwege niet nagekomen beloften. Kortom: het was geen mooi verhaal. Inmiddels heeft Boom dus een nieuwe partner gevonden om de jeugdwerking te stimuleren. Sterker nog het gaat om een volledige overname van de club. Lokale verankering "De Spaanse investeerdersgroep Rising Phoenix Holding, gespecialiseerd in hernieuwbare energie, heeft de

K. Rupel Boom FC overgenomen. Dit werd maandagavond goedgekeurd op een buitengewone Algemene Vergadering. De groep hecht veel belang aan de lokale verankering en zal daarom niet enkel aandacht hebben voor de fanions maar ook in de jeugdwerking investeren", staat op de site van de amateurclub te lezen.