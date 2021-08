Union vliegt uit startblokken en blijft razend ambitieus: "Een rustig seizoen is een verloren seizoen"

Union heeft zijn start in de Jupiler Pro League niet gemist. Meer zelfs, het pronkt na drie speeldagen zelfs bovenaan de rangschikking. De Brusselse club bulkt van ambitie en wil vriend en vijand dit seizoen blijven verrassen.

Het leek op papier een loodzware competitiestart: maar na ruime zeges tegen Anderlecht (1-3) en Beerschot (0-3) staat het met een 6 op 9 op de leidersplaats. Niet alleen de resultaten zitten mee, zowel het spel als de spelers kunnen de neutrale Belgische voetbalsupporters bekoren.

Daarbij denken we meteen aan Dante Vanzeir, Deniz Undav en Loic Lapoussin. De Brusselaars ogen dan ook enorm sterk voorin: “Onze kracht ligt vooral in het offensieve, maar we spelen nu wel iets beredeneerder dan in 1B”, vertelt Philippe Bormans aan Het Belang van Limburg.

Union vs topploegen

De CEO van Union is dan ook razend benieuwd naar het vervolg van zijn club in de hoogste voetbalafdeling. Hij is alvast tevreden met hun competitiestart: “We begonnen er met een bang hartje aan, maar zoals vaker gezegd: je kan topclubs beter in het begin treffen. Dan zijn zij nog één grote bouwwerf.”

Aantrekkelijk voetbal, individuele klasse en zes belangrijke punten: Union lijkt vrijwel meteen een rustig seizoen tegemoet te gaan. Al wil de CEO daar niets van weten: “Daar nemen wij geen vrede mee. Een rustig seizoen is een verloren seizoen. Wij zijn op lange termijn zeer ambitieus. Op korte termijn willen we stappen vooruit zetten, dat is het belangrijkste. Groeien. We kijken niet naar boven of naar beneden. We zien wel waar het schip strandt.”