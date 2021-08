Van den Brom blijft gaan voor het 'ultieme doel' met Genk: "We weten wat we beter moeten doen dan vorige week"

Kan John van den Brom KRC Genk alsnog naar 'het ultieme doel' loodsen? Dat wil zeggen: Shakhtar kloppen en zo de hoop behouden dat het straks de Champions League in kan. Een moeilijke opgave, maar volgens de Nederlandse coach weten zijn spelers wat gedaan.

"Dit is een hele belangrijke match voor onze club, maar de groep leeft ontspannen toe naar het duel met Shakhtar", vertelde Van den Brom op de persconferentie. "Ik zag de voorbije dagen op training veel lachende gezichten. Daar zat die overwinning tegen Kortrijk natuurlijk wel voor veel tussen. We weten wat we moeten doen, we weten vooral wat we beter moeten doen dan vorige week."

Die kleine foutjes moeten eruit

Wat zijn die zaken dan juist? "Verdedigend moet het nog iets scherper. Die kleine foutjes moeten eruit. We zijn iets te terughoudend aan de heenmatch begonnen, dat past niet bij onze speelstijl. Gaandeweg hebben we getoond dat we onze voet naast die van Shakhtar kunnen zetten. Al is dat wel een heel sterk team, laat dat duidelijk zijn. Dat zijn alle clubs die in deze fase strijden voor een ticket voor de Champions League."

Van den Brom beseft dus dat Genk voor een aartsmoeilijke opdracht staat, want het moet ten slotte die nederlaag uit de heenmatch ophalen. "Het zal wat moeten meezitten, kwalificatie blijft wel het ultieme doel."