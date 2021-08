Komst Messi dwarsboomt transfer Manchester United-ster

PSG begon direct te onderhandelen met Messi zodra hij zijn contract niet verlengde bij Barcelona. Elk ander target werd naar de achtergrond verdrongen. Nu dat de Parijzenaars Messi hebben binnengehaald zijn ze niet meer op zoek naar versterkingen. Paul Pogba zal dus niet naar Parijs trekken.

Volgend jaar verloopt het contract van de Fransman bij Manchester United. Pogba lijkt geen interesse te hebben in een verlengd verblijf in Manchester. Mogelijk trekt hij dan volgend jaar transfervrij naar PSG.

