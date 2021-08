Deze Belg is binnenkort langer trouw aan zijn club dan Messi aan Barcelona

Lionel Messi, één van de meest trouwe spelers in het voetbal, verlaat 'zijn' Barcelona en zal volgend seizoen voor PSG voetballen. Een unieke kans voor de Belg Sammy Bossut om langer trouw te blijven aan Zulte Waregem dan Messi aan Barcelona.

"Trouwe voetballers bestaan niet meer" - is iets wat vaak gezegd wordt. Vandaag bloedt het hart van de mensen die van trouwe voetballers genieten. Lionel Messi zal dit seizoen namelijk niet meer in het blauw-rode truitje van Barcelona aantreden. Vanaf morgen draagt hij het truitje van Paris Saint-Germain. Messi moest Barcelona noodgedwongen verlaten omdat de Catalaanse club onmogelijk kon voldoen aan de minimaal opgelegde loonnormen. Het minimale wat Messi bij Barcelona mocht verdienen was 50% van zijn vorige loon. De Argentijn was daarmee akkoord en toonde zo hoe groot zijn liefde was voor FC Barcelona, maar de Blaugrana kon ook dit bedrag niet ophoesten.

Messi was dus wel trouw aan de club, maar moet Barça toch verlaten. Dat zorgt ervoor dat na 16 jaar een einde komt aan het huwelijk tussen de a-kern van Barcelona en de Argentijnse superster. In het huidige voetbal vindt je nauwelijks nog voetballers die langer actief zijn bij hun club dan Messi bij Barcelona. Je hebt slechts twee uitzonderingen op die regel in de grote competities, namelijk Igor Akinfeev, die al 18 jaar en 7 maanden voor CSKA Moskou speelt, en Mark Noble, die al 17 jaar en 7 maanden het truitje van West Ham United draagt.

Slechts vier...

Buiten Akinfeev en Noble zijn er nog twee spelers in de grote competities die langer aan hun club verbonden zijn dan dat Messi dat was aan FC Barcelona. Het gaat om Francesco Magnanelli van Sassuolo en Giorgio Chiellini van Juventus. Op dezelfde dag als Messi werden zij opgenomen in de a-kern van hun team. Aangezien het contract van Messi in juli afliep zijn deze twee spelers al een maand langer verbonden aan hun club dan dat Messi dat aan Barcelona was. Dat er slechts vier spelers in de grote competities deze statistiek kunnen laten optekenen zegt veel over de band die Lionel Messi had met de Blaugrana.

En de volgende wordt...

De eerstvolgende speler uit de grootste competities die naar alle waarschijnlijkheid langer trouw zal blijven aan zijn club dan dat Messi dat bleef aan Barcelona is geen nobele onbekende. Het gaat om de meest trouwe speler uit de Jupiler Pro League, namelijk: Sammy Bossut. De doelman van Zulte Waregem is alreeds 15 jaar en één maand verbonden aan de West-Vlaamse club. Doorheen de jaren won Bossut één keer de Beker van België en werd hij één keer tweede in de competitie. Het contract van de Tieltse doelman bij Essevee loopt nog tot en met 30 juni 2023. Dat betekent dat Bossut één jaar langer aan 'zijn' Zulte Waregem zou verbonden zijn dan dat Lionel Messi dat was aan FC Barcelona. Straffe statistiek voor de doelman die vandaag zijn 36ste verjaardag viert!